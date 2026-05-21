Operativo Blindaje en Concordia: Dos detenidos y secuestro de cocaína en un fuerte despliegue policial

Tal lo dado a conocer oportunamente por 7Paginas, minutos después de las 19:00 horas de este miercoles, se puso en marcha en Concordia el «Operativo Blindaje», una ambiciosa medida de prevención del delito anunciada en la fecha que se ejecuta de manera coordinada y en simultáneo en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.

En el plano local, el despliegue policial abarcó un amplio sector geográfico que incluyó a los barrios Cabo 1° Sendrós, Las Tablitas, 90 Viviendas, Cañaveral de Rívoli, José Hernández, Cipo, Llamarada y San Pantaleón.

Para garantizar la cobertura total de estas zonas de forma simultánea, la Jefatura Departamental dispuso de un fuerte contingente que incluyó a personal y móviles de la Sección Policía Motorizada, Sección Cuerpo y Guardia, Sección Guardia Especial, y las Comisarías Segunda y Cuarta. Como saldo inicial del procedimiento, se logró la identificación de más de 24 personas en la vía pública y la detención de dos sujetos de sexo masculino.

Incidentes y detención en el barrio José Hernández

Uno de los hechos destacados de la jornada ocurrió en la intersección de calle Pirovano y el Pasaje Público, en el barrio José Hernández. Allí, los uniformados divisaron a dos hombres en la vía pública. Al percatarse de la llegada de las patrullas, uno de ellos emprendió una veloz huida a pie.

Tras una inmediata persecución, el sospechoso intentó agredir a los efectivos utilizando una piedra que recogió del suelo como arma. Sin embargo, el personal policial logró reducirlo rápidamente. El fiscal de turno, Dr. Núñez, convalidó la actuación y ordenó la aprehensión del masculino bajo el cargo de atentado y resistencia a la autoridad.

Secuestro de estupefacientes en el barrio San Pantaleón

Por otra parte, en la esquina de Chile y Grinberg, en jurisdicción del barrio San Pantaleón, las fuerzas de seguridad interceptaron a otro sujeto con intenciones de identificarlo. Al verse cercado, el individuo arrojó un objeto sospechoso hacia el patio de una vivienda particular.

Al recuperar el elemento, la policía constató que se trataba de un envoltorio que contenía una sustancia blanquecina. Ante la presunción de un delito federal, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas, cuyo test de orientación confirmó que se trataba de cocaína. Por disposición del fiscal Núñez, el hombre fue trasladado a dependencias policiales, quedando aprehendido por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de operativos preventivos continuarán replicándose con el objetivo de llevar mayor tranquilidad a los distintos barrios de la capital nacional de la citricultura.