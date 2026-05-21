Operativo «Blindaje» en el departamento Federación: doce motos retenidas y tres investigados por abigeato

En consonancia con las directivas emanadas de la Superioridad Policial a nivel provincial, la Jefatura Departamental de Federación desplegó un masivo operativo de prevención y seguridad denominado «Operativo Blindaje». Las acciones, que comenzaron a las 18:30 horas del miércoles 20 de mayo de 2026 y se extendieron hasta la jornada de hoy, incluyeron controles vehiculares estratégicos, recorridas preventivas y patrullajes tanto en cascos urbanos como en zonas rurales de todo el departamento.

El balance oficial del despliegue arrojó cifras contundentes: las distintas áreas operativas lograron la identificación de 248 personas y 161 vehículos. Como resultado de los controles de tránsito, se procedió a la retención de 12 motocicletas por diversas infracciones a las normativas vigentes, se labraron 5 actas de infracción y se concretó un secuestro. Si bien el operativo blindó la jurisdicción, no se registraron personas detenidas en carácter de flagrancia.

Frustran faena clandestina en Los Conquistadores

El hecho de mayor relevancia delictiva del operativo tuvo lugar en el ámbito rural, donde personal de la Comisaría Los Conquistadores tomó intervención ante un presunto caso de abigeato y faena clandestina dentro del establecimiento «San Rafael», ubicado a la altura del kilómetro 257 ½ de la Ruta Nacional 127.

Al constituirse en el predio, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje y constataron la existencia de una vaquilla que ya había sido faenada y despostada. Los restos del animal vacuno se encontraban ocultos entre una frondosa zona de árboles y cubiertos con un nylon negro, listos para ser transportados de manera ilegal fuera del campo.

Tras una rápida investigación de los uniformados en el lugar, se logró individualizar a los presuntos autores de la maniobra: tres hombres mayores de edad, detallándose que uno de ellos se desempeña como empleado permanente del establecimiento rural, mientras que los otros dos eran trabajadores ocasionales de la estancia.

Intervención judicial y continuidad de los controles

Al tomar conocimiento del caso de cuatrerismo, la Unidad Fiscal de la ciudad de Chajarí dispuso la correcta identificación y fichaje de los tres involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa penal. Por su parte, el propietario del establecimiento damnificado radicó la denuncia correspondiente en la sede policial.

Desde la Jefatura Departamental Federación destacaron a 7Paginas, el éxito del «Operativo Blindaje» y ratificaron que se continuará trabajando de manera coordinada y sostenida bajo esta modalidad, reforzando la presencia de los móviles en la vía pública y los caminos vecinales con el firme objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden de los vecinos.