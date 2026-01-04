Operativo de prevención en Concordia: controles de motos

El despliegue policial se concentró en puntos estratégicos, entre ellos la Costanera Zona Verde, la avenida Frondizzi a la altura del Puente del Arroyo Yuquerí y otros sectores clave del ejido urbano, donde se realizaron controles exhaustivos de documentación y condiciones de circulación.

Como resultado del procedimiento, se controlaron un total de 45 motocicletas, de las cuales 10 fueron retenidas por carecer de la documentación obligatoria para circular. Asimismo, se inspeccionaron 22 vehículos, sin registrarse novedades en esos casos.

En el marco del operativo, también se produjo el secuestro de una motocicleta marca Corven 110 cc, color negro, que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 10 de diciembre de 2023. El rodado fue localizado en inmediaciones de avenida Castro y Salta, quedando a disposición de la Justicia.

Redaccion de 7Paginas