Operativo de Saturación en Concordia: intentó escapar, arrojó un «ladrillo» de cocaína y terminó detenido junto a su acompañante

Un fuerte despliegue preventivo coordinado por las distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia culminó este viernes con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y la detención de dos personas en la zona oeste de la ciudad.

El hecho, según se informó a 7Paginas, se registró alrededor de las 19:30 horas, en el marco de un Operativo de Saturación diagramado para patrullar de forma intensiva los barrios que comprenden la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Persecución y descarte de droga

Al transitar por las inmediaciones de calles Avellaneda y Boulevard Yuquerí, los efectivos divisaron a una pareja en actitud sospechosa. Al advertir la proximidad de los móviles policiales, el hombre emprendió una veloz fuga a pie. Durante su huida, los agentes observaron cómo el sospechoso arrojaba un elemento contundente hacia el suelo con la intención de deshacerse de la evidencia.

Tras una corta persecución, el evadido fue interceptado. De forma inmediata se convocó al personal especializado de la División Toxicología (Drogas Peligrosas), quienes resguardaron el objeto descartado y realizaron los correspondientes test reactivos de campo.

El saldo del procedimiento arrojó el secuestro de:

Un trozo compacto (ladrillo) de clorhidrato de cocaína, con un pesaje oficial de 101 gramos.

$30.200 en efectivo en billetes de diversa denominación.

Elementos de fraccionamiento (bolsas de nylon de color blanco).

Resistencia y agresión

Mientras los uniformados realizaban las actas en el lugar, la mujer de 32 años que acompañaba al investigado intentó entorpecer el accionar policial de manera violenta. La femenina arremetió a golpes contra uno de los funcionarios de la fuerza con el fin de facilitar la liberación del hombre, pero fue reducida rápidamente por el personal presente.

Al tomar conocimiento de los pormenores del caso, la fiscal en turno, Dra. Macarena Mondragón, convalidó el accionar policial y ordenó el traslado de ambos ciudadanos a dependencias de la Jefatura. El masculino (34) y la femenina (32) quedaron formalmente alojados y detenidos bajo los cargos de Supuesto Delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización y Resistencia a la Autoridad.