Operativo de saturación en la zona norte de Concordia, terminó con un detenido y cocaína secuestrada

La Jefatura Departamental Concordia llevó adelante este jueves un intenso operativo de saturación en la zona norte de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y el control vehicular. El despliegue abarcó los barrios 11 de Junio, Constitución, Nueva Esperanza, Larroca, San Jorge y Don Jorge.

Durante la jornada, los efectivos policiales lograron identificar a un total de 25 personas y fiscalizaron 10 motovehículos, en una tarde marcada por la presencia activa de las distintas divisiones de la fuerza en las calles del sector.

Persecución y hallazgo

El punto de mayor relevancia del operativo ocurrió en la intersección de calle La Pampa y las vías férreas. Allí, el personal policial interceptó a un hombre de 30 años que, al notar la presencia de los uniformados, intentó deshacerse rápidamente de una bolsa de nylon.

Ante la maniobra sospechosa, los efectivos procedieron a resguardar el elemento descartado y solicitaron la intervención inmediata de la División Drogas Peligrosas. Al realizar las pruebas de campo (narcotest), se confirmó que los 15 envoltorios hallados dentro de la bolsa contenían cocaína.

Detención y justicia

Tras el hallazgo, la Fiscalía en turno dispuso la inmediata detención del sujeto por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hombre quedó alojado en dependencias policiales a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Desde la Jefatura resaltaron a 7Paginas, que estos operativos de saturación continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos puntos de la ciudad para combatir el narcomenudeo y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de los barrios periféricos.