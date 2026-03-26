Operativo de saturación: Fuerte despliegue policial en más de 10 barrios de Concordia durante la madrugada

En una madrugada marcada por una intensa actividad de control, las fuerzas de seguridad desplegaron un Operativo Preventivo de Saturación en diversos puntos estratégicos de Concordia. El procedimiento, que contó con un importante número de efectivos y móviles, buscó incrementar la presencia policial en zonas identificadas como sensibles y prevenir la comisión de delitos.

El despliegue territorial fue extenso y alcanzó a más de una decena de jurisdicciones, incluyendo los barrios: El Sol, San Agustín, Toronjal, Villa Busti, Pampa Soler, Asentamiento 126 viviendas, 272, Mercantil, 708, Tavella Norte y Nebel Sur.

Resultados del control

Durante el operativo, los efectivos realizaron tareas de identificación y chequeo de documentación, arrojando los siguientes resultados oficiales:

Identificación de personas: Un total de 41 ciudadanos fueron interceptados y consultados en la vía pública a través de los sistemas de antecedentes.

Control de motovehículos: Se inspeccionaron 9 rodados, de los cuales 2 fueron retenidos preventivamente por carecer de la documentación reglamentaria para circular, quedando a disposición de las autoridades municipales.

Prevención y presencia

Este tipo de operativos «de saturación» forman parte de una estrategia de seguridad que busca no solo la detección de irregularidades, sino también generar un efecto disuasivo mediante la ocupación del espacio público en horarios críticos.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron a 7Paginas, que estos controles continuarán de manera sorpresiva en diferentes franjas horarias y sectores de la ciudad, atendiendo a las demandas de los vecinos de los barrios periféricos y de las zonas con mayor densidad poblacional.