Operativo en Concordia: exigía un rescate en dólares para devolver un iPhone 15 y fue detenido

Un joven de 27 años fue detenido en las últimas horas en Concordia tras intentar cobrar un rescate en moneda extranjera a cambio de la devolución de un teléfono celular de alta gama. El procedimiento fue el resultado de un rápido accionar coordinado entre los damnificados, el personal policial y el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a los datos obtenidos por 7Páginas, la situación se originó a partir de una denuncia radicada el pasado miércoles 13 de mayo, cuando un hombre de 59 años reportó el extravío de su dispositivo móvil, un iPhone 15. Posteriormente, la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp. En las comunicaciones, un sujeto le exigía el pago de 150 dólares estadounidenses para recuperar el aparato, amenazándolo con desarmarlo y venderlo por partes en caso de no acceder al chantaje.

El operativo: una entrega controlada

Ante la denuncia del intento de extorsión, el personal de la Comisaría Segunda diagramó una estrategia coordinada para capturar al sospechoso en flagrancia. Con la autorización judicial correspondiente, se pactó un encuentro con el extorsionador para realizar el supuesto intercambio del dinero por el teléfono.

El operativo secreto se desplegó en las inmediaciones de calles Las Heras y La Paz. Efectivos policiales vestidos de civil vigilaron la zona de forma discreta hasta el momento en que el sospechoso se presentó en el lugar acordado para realizar la transacción. En ese instante, los agentes procedieron a su inmediata interceptación y detención.

Secuestros y situación judicial

Como resultado del procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron recuperar intacto el teléfono celular iPhone 15, el cual, por disposición de las autoridades, fue restituido formalmente a su legítimo propietario. Asimismo, se procedió al secuestro del teléfono celular particular que utilizaba el sospechoso para realizar las exigencias extorsivas, elemento que será sometido a peritajes.

El fiscal interviniente, el Dr. Martín Núñez, convalidó las actuaciones y dispuso la formal aprehensión del joven de 27 años, quien quedó alojado en las dependencias policiales imputado por el supuesto delito de extorsión en flagrancia.