Lunes 10 de noviembre de 2025
Operativo en la Costanera de Concordia: retuvieron ocho motos y cuatro autos durante controles nocturnos

Durante la madrugada de este domingo, entre las 23:00 y las 03:00 horas, se desarrolló un importante operativo de prevención y control vehicular en la zona de la Costanera y Zona Verde de Concordia, con la participación de distintas unidades de la Policía de Entre Ríos y el acompañamiento del área de Tránsito Municipal.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El despliegue tuvo como objetivo reforzar la seguridad en uno de los sectores más concurridos de la ciudad durante los fines de semana, garantizando el orden público y la circulación responsable.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, en el marco del operativo se controlaron 22 motocicletas, de las cuales 8 fueron retenidas por falta de documentación reglamentaria para circular.

En paralelo, se verificaron 18 automóviles, resultando cuatro unidades retenidas, identificadas como dos Chevrolet Corsa, un Volkswagen Gol y un Mini Cooper.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles se realizan de manera continua en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de prevenir infracciones, reducir riesgos viales y promover una conducción responsable en espacios públicos de alta concurrencia como la Costanera de Concordia.