Operativo en la Costanera de Concordia: retuvieron ocho motos y cuatro autos durante controles nocturnos

El despliegue tuvo como objetivo reforzar la seguridad en uno de los sectores más concurridos de la ciudad durante los fines de semana, garantizando el orden público y la circulación responsable.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, en el marco del operativo se controlaron 22 motocicletas, de las cuales 8 fueron retenidas por falta de documentación reglamentaria para circular.

En paralelo, se verificaron 18 automóviles, resultando cuatro unidades retenidas, identificadas como dos Chevrolet Corsa, un Volkswagen Gol y un Mini Cooper.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles se realizan de manera continua en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de prevenir infracciones, reducir riesgos viales y promover una conducción responsable en espacios públicos de alta concurrencia como la Costanera de Concordia.