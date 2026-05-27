Operativo entre la Policía de Entre Ríos y la Federal en barrios de Concordia

El dispositivo general dio inicio a las 18:30 horas y movilizó a una importante dotación de recursos humanos y logísticos, sumando más de 40 efectivos de diversas comisarías y grupos especiales de la fuerza provincial, junto a más de 15 uniformados de la delegación federal local.

Cobertura geográfica y puntos de controlLos procedimientos, que incluyeron patrullajes dinámicos y puestos fijos de control para la identificación de personas y motovehículos, se concentraron en una amplia cuadrícula que abarcó a los barrios: José Hernández, Las Tablitas, 90 Viviendas, La Arrocera, Las Colinas, Don Jorge y 320 Viviendas

Como resultado de las horas de inspección y control en los accesos a los mencionados vecindarios, las autoridades policiales detallaron el siguiente balance estadístico a 7Páginas:

36 personas fueron debidamente identificadas en la vía pública.

Se fiscalizó la documentación de 2 automóviles y 25 motovehículos.

Se procedió a la retención preventiva de 5 motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito ($24.449$).

Se labraron en total 5 actas de multa.

Desde las cúpulas de ambas fuerzas destacaron el éxito del trabajo mancomunado, señalando que la coordinación interfuerzas permite optimizar la presencia policial en el territorio, incrementar la efectividad de las tareas preventivas y llevar mayor tranquilidad y respuestas concretas a los vecinos de Concordia.