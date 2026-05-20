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Miércoles 20 de mayo de 2026
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Operativo especial por el 25 de Mayo: mapa de cortes de tránsito y restricción de estacionamiento en Concordia

Con motivo de celebrarse el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia diagramó un importante operativo de ordenamiento vial. Debido al tradicional desfile cívico-militar, el próximo lunes 25 de mayo se implementarán cortes de calles y severas restricciones para estacionar en un amplio sector de la ciudad.
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Redacción 7Paginas

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El evento central tendrá lugar sobre la Avenida Eva Perón, en el tramo comprendido entre calle Cadario y Avenida San Lorenzo. Desde la comuna solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar rigurosamente las indicaciones de los agentes de tránsito y colaborar con las disposiciones para garantizar la seguridad de los asistentes.

Prohibición de estacionamiento

Para despejar la calzada y permitir el paso de las delegaciones, se encontrará estrictamente prohibido estacionar en el siguiente sector:

Zona afectada: Avenida Eva Perón, desde Avenida San Lorenzo hasta calle Cadario.

Horario de restricción: Lunes 25 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas.

Cortes de calles y vías alternativas

El área afectada por los cortes totales de tránsito abarcará el perímetro entre Cadario y Avenida San Lorenzo, incluyendo todas las arterias adyacentes que comunican con el recorrido del desfile.

Vías de circulación recomendadas: Para evitar demoras y embotellamientos, las autoridades municipales aconsejan utilizar como alternativas las calles Gobernador Cresto y Pellegrini, las cuales permanecerán habilitadas para el flujo vehicular.

Hoja de ruta: organización, inicio y fin del desfile

El municipio detalló a 7Paginas, cómo será la dinámica del evento para las instituciones participantes y el público que se acerque a disfrutar de la jornada:

Concentración: Las instituciones, escuelas y delegaciones militares se agruparán en la intersección de Presidente Illia y Salto Uruguayo.

Lugar de Formación: Se establecerá sobre Avenida Eva Perón, justo frente al predio del Club Hípico.

Punto de Inicio: El desfile comenzará oficialmente a la altura de calle Rocamora, avanzando por el tramo central de Avenida Eva Perón.

Finalización: El paso de los sectores concluirá en el cruce con calle Echagüe.

Desconcentración: Las delegaciones realizarán el desalojo en la zona de Mendiburu, a la altura del Tanque de OSM.

Desde el Municipio agradecieron de antemano la comprensión y la colaboración de toda la comunidad, extendiendo las disculpas correspondientes por las molestias temporales que este esquema de circulación pudiera ocasionar durante las celebraciones patrias.