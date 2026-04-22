Operativo integral en el barrio José Hernández: Servicios Públicos intensifica la limpieza y el mantenimiento

En el marco de un plan de recuperación de los espacios públicos en los diferentes puntos de la ciudad, la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante esta semana un operativo integral en el barrio José Hernández.

La intervención no es aislada, sino que representa un esfuerzo coordinado entre diversas áreas municipales para atacar de manera simultánea los problemas de infraestructura y limpieza que afectan la cotidianeidad de las familias de la zona.

Un abordaje multidisciplinario

El despliegue en el barrio José Hernández incluye el trabajo articulado de la Subsecretaría de Servicios Públicos, junto con las direcciones de Ambiente, Higiene Urbana, Electrotecnia, Parques y Paseos, y el servicio de Recolección de Residuos.

Entre las tareas que se están ejecutando se destacan:

Iluminación: Reposición de luminarias y mantenimiento del tendido de alumbrado público para brindar mayor seguridad nocturna.

Higiene: Erradicación de microbasurales y recolección de residuos acumulados.

Espacios Verdes: Mantenimiento de parques, desmalezado y retiro de ramas.

Ordenamiento: Limpieza general de calles y cordones.

El compromiso del vecino: un factor clave

Desde la Secretaría de Servicios Públicos recalcaron a 7Paginas, que si bien el Estado municipal tiene la obligación de mantener los servicios, el éxito de estos operativos depende en gran medida de la conducta ciudadana.

«Es fundamental el compromiso de los vecinos. Deben colaborar en el cuidado de los lugares en los que viven para que, entre todos, podamos sostener estos resultados en el tiempo y tener una ciudad más limpia y ordenada», señalaron fuentes municipales a 7Páginas.

Este tipo de operativos barriales continuarán replicándose en otras zonas de Concordia, buscando normalizar la prestación de servicios y recuperar el valor de los espacios compartidos por la comunidad.