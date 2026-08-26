Operativo interfuerzas en los accesos a Concordia: una persona fue detenida

En la tarde del martes 25 de agosto se llevó adelante un amplio operativo interfuerzas en distintos puntos de ingreso a la ciudad de Concordia, con la participación conjunta de organismos de seguridad nacionales, provinciales y municipales.

El despliegue se concentró en dos sectores estratégicos ubicados en la zona de la “Y Griega” y Martillo Viejo, sobre la Ruta 22, donde se instalaron controles destinados a la identificación de personas y la verificación de vehículos que ingresaban a la ciudad.

Del operativo participaron efectivos de distintas divisiones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos (P.E.R.), personal de Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) y agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.

En total fueron afectados 60 funcionarios, quienes realizaron controles e identificación de personas, pasajeros, automóviles y motovehículos.

También participó el can antinarcóticos de la División Toxicología, que colaboró con las tareas de prevención y detección de posibles sustancias estupefacientes.

Una persona detenida

Como resultado de los controles, fueron identificadas 230 personas, mientras que se verificaron 186 vehículos y 11 colectivos.

Durante las tareas de identificación, los efectivos detectaron que un hombre de 28 años, domiciliado en Concordia, registraba un pedido de captura vigente desde 2025, relacionado con una causa por tenencia simple de estupefacientes.

El hombre se trasladaba como pasajero en uno de los colectivos que ingresaba a la ciudad. Al constatarse la vigencia del requerimiento judicial, se procedió a su detención y traslado, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Vehículos retenidos e infracciones

Además de la detención, el operativo dejó como resultado la retención de tres automóviles y nueve motocicletas.

En el marco de los controles realizados por el personal interviniente también se labraron ocho infracciones de tránsito.

Desde la policia de Concordia destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de operativos conjuntos en los accesos a la ciudad, ya que permiten reforzar los controles preventivos, identificar personas con requerimientos judiciales y verificar las condiciones de circulación de los vehículos que ingresan a Concordia.