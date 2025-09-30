7PAGINAS

Martes 30 de septiembre de 2025
Operativo policial en Federación: el 90% de las motos retenidas eran conducidas por menores entre 12 y 16 años

En la tarde del lunes 29 de septiembre, entre las 18:00 y las 20:00 horas, personal de la Jefatura Departamental Federación, en conjunto con el área de Tránsito Municipal, llevó adelante un operativo vehicular en la intersección de avenida Los Pinos y Las Azaleas, en la zona de Playa Grande.
Según se indicó  7Paginas, el procedimiento arrojó un dato alarmante: el 90% de las motos retenidas eran conducidas por menores de entre 12 y 16 años.

Desde las autoridades policiales y municipales señalaron que la situación reviste una gran preocupación, ya que pone en riesgo tanto la seguridad de los adolescentes como la de terceros que circulan por la vía pública.

En este marco, se instó a los padres y titulares de los vehículos a no delegar en menores la conducción de motovehículos, recordando que esta práctica no solo es ilegal, sino también altamente riesgosa.