Operativo policial en Federación: el 90% de las motos retenidas eran conducidas por menores entre 12 y 16 años

Según se indicó 7Paginas, el procedimiento arrojó un dato alarmante: el 90% de las motos retenidas eran conducidas por menores de entre 12 y 16 años.

Desde las autoridades policiales y municipales señalaron que la situación reviste una gran preocupación, ya que pone en riesgo tanto la seguridad de los adolescentes como la de terceros que circulan por la vía pública.

En este marco, se instó a los padres y titulares de los vehículos a no delegar en menores la conducción de motovehículos, recordando que esta práctica no solo es ilegal, sino también altamente riesgosa.