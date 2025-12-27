Operativo policial en un barrio de Concordia: secuestraron un arma de fuego, droga y una importante suma de dinero

El procedimiento se llevó a cabo cuando personal del móvil 1448 de la Comisaría Octava realizaba tareas preventivas en la plaza del barrio Independencia. En ese contexto, los efectivos observaron a un hombre y una mujer, a quienes procedieron a demorar para su correcta identificación.

Al advertir la presencia policial, el masculino intentó darse a la fuga y, en su huida, extrajo de entre sus prendas un arma de fuego. La rápida intervención de los uniformados permitió reducirlo de inmediato, quedando el arma tendida en el suelo, sin que se registraran personas lesionadas.

Como resultado del procedimiento, la Policía procedió al secuestro de una pistola semiautomática marca Bersa, calibre .45, un cargador, siete cartuchos del mismo calibre, una motocicleta Honda Tornado, varios envoltorios con clorhidrato de cocaína y la suma de 247.000 pesos en moneda argentina.

Según se informó a 7Paginas, el arma secuestrada —una pistola Bersa Thunder Ultra Compact PRO calibre .45 ACP— había sido denunciada como robada en la ciudad de Chajarí en el año 2017.

Por disposición del fiscal interviniente, doctor Martín Núñez, se ordenó la aprehensión del hombre de 40 años, mientras que la mujer de 22 años fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa. En el lugar trabajaron además personal de la División Policía Científica y de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas correspondientes para el avance de la investigación.