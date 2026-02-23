Operativo policial sorprendió a presuntos vendedores de droga en el barrio Constitución: un detenido con 50 envoltorios de estupefacientes

Según lo informado a 7Paginas, el operativo estuvo a cargo de personal de Comisaría Séptima, que acudió a la intersección de calles C. Gómez y 56 tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un grupo de masculinos en actitud sospechosa.

Intentó descartarse de la droga

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que uno de los individuos arrojó un bulto —una media de algodón— sobre la vía pública. De inmediato se procedió a la identificación de cuatro masculinos y a un palpado preventivo, constatándose en dos de ellos la presencia de elementos en sus bolsillos.

Puesto en conocimiento el fiscal de turno, Nuñez Martin, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de requisa.

Como resultado del procedimiento se secuestraron tres envoltorios de cocaína y, en el interior de la media descartada, 40 envoltorios de marihuana. Además, se incautaron 100.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

Detenido y medidas judiciales

El fiscal dispuso la aprehensión de un joven de 24 años por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, otros dos masculinos de 26 y 20 años fueron correctamente identificados, mientras que un menor de 16 años fue entregado a sus progenitores.

La investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en la presunta actividad de narcomenudeo en la zona.