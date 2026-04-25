Operativo por maltrato animal en Concordia: rescataron a una perra Dogo Argentino y a sus seis cachorros

En un nuevo operativo contra el maltrato animal en nuestra ciudad, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante este viernes un allanamiento que permitió rescatar a varios canes que se encontraban en situación de abandono y riesgo sanitario.

La intervención policial se originó a partir de la denuncia de una vecina, quien alertó sobre los constantes llantos de una perra y sus crías en una vivienda lindante. Según el testimonio, los propietarios no residían allí de forma habitual y concurrían solo de manera esporádica. Además, se denunció que el animal era dejado a la intemperie durante la noche, separándolo cruelmente de sus cachorros.

El procedimiento

Bajo la orden judicial correspondiente, los efectivos se hicieron presentes en el inmueble ubicado en inmediaciones de calles Yamandú Rodríguez y Laprida. Al no encontrarse moradores en el lugar, el ingreso se realizó con la presencia de testigos civiles para garantizar la legalidad del acto.

Los animales rescatados

Con la participación del veterinario policial, quien constató las condiciones de salud de los animales, se procedió al secuestro de:

Una perra adulta raza Dogo Argentino, la cual presentaba un mal estado general de salud.

Una perra adulta tricolor.

Seis cachorros de aproximadamente doce días de vida.

Resguardo y atención

Tras el operativo, los ocho animales fueron trasladados de inmediato al Refugio “Un Mundo Ideal”, donde recibirán la atención veterinaria necesaria y el resguardo adecuado para su recuperación.

Desde la fuerza policial recordaron la importancia de denunciar estos casos para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección animal y el bienestar de las mascotas en la comunidad.

Redacción 7Paginas