Operativo retorno: Militantes impulsan la candidatura de Enrique Cresto para la intendencia en 2027

El tablero político de la «Capital del Peronismo» comienza a registrar movimientos sísmicos. Mientras la oposición interna y externa aún procesa el nuevo escenario político de la ciudad, un sector de la militancia justicialista ha decidido romper el silencio y lanzar una propuesta que promete agitar las aguas del PJ: el regreso de Enrique Cresto a la intendencia en 2027.

En diálogo con 7Páginas, referentes del espacio aseguraron que Cresto es el dirigente con mayor capacidad para amalgamar a las distintas vertientes del peronismo local. «Es uno de los máximos referentes que puede lograr el consenso necesario en este momento crítico», confiaron fuentes cercanas a este grupo de trabajo.

El eje en la gestión y la trayectoria

Los impulsores de esta candidatura basan su estrategia en lo que denominan una «trayectoria de obras y buena gestión» durante los dos mandatos previos del ex intendente. Sostienen que, ante el actual contexto económico y social, Concordia requiere de un liderazgo con experiencia probada y «una convicción inquebrantable para lograr una ciudad mejor».

Para este sector del justicialismo, el legado de infraestructura y las políticas públicas implementadas por Cresto son la carta de presentación principal para recuperar la confianza del electorado concordiense.

El PJ busca salir del letargo

La noticia llega en un momento de quietud dentro del peronismo local, que tras sufrir una derrota histórica que cortó 40 años de hegemonía comunal, no había mostrado hasta ahora nombres propios lanzados a la carrera por la intendencia.

Esta movida del «crestismo» busca no solo marcar la cancha dentro del partido, sino también enviar una señal hacia afuera del PJ. Sin dudas, la postulación anticipada de Enrique Cresto obliga al resto de los sectores internos a definir posturas y acelera los tiempos de un peronismo que busca dejar atrás la caída de 2023 para intentar recuperar su principal bastión electoral.