Operativo saturación en Concordia: Secuestran cocaína en trozo y en envoltorios, y detienen a dos personas

El hecho se registró durante una recorrida peatonal de prevención que realizaban los uniformados en inmediaciones de las calles Nieves y Sargento Cabral.

Según lo informado a 7Páginas, los agentes policiales divisaron a una pareja que se encontraba en la vía pública efectuando un sospechoso intercambio de dinero en efectivo por un bulto.

Al advertir la cercanía y la presencia del personal policial, ambas personas intentaron darse a la fuga y descartar rápidamente los elementos que tenían en su poder: fajos de dinero, varios envoltorios pequeños y un trozo de formato compacto con una sustancia blanquecina.

Tras ser interceptados y realizarse las actuaciones de rigor con los reactivos químicos correspondientes, se constató de forma oficial que la sustancia se trataba de clorhidrato de cocaína.

El detalle de los elementos secuestrados

El operativo arrojó resultados positivos para la causa, procediéndose al secuestro inmediato de los siguientes elementos:

Un trozo compacto de cocaína con un peso aproximado de 70 gramos.

50 envoltorios (comúnmente denominados «bochitas») de la misma sustancia, listos para su distribución.

Dinero en efectivo en billetes de diversa denominación.

Un motovehículo de 110 cc, el cual utilizaban para movilizarse en la zona.

Informado detalladamente de los pormenores del procedimiento, el fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, convalidó el accionar policial y dispuso la inmediata aprehensión de los dos involucrados.

Se trata de un joven de 18 años y una mujer de 27 años de edad. Ambos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojados y supeditados formalmente a la causa judicial bajo la acusación del supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.