Operativo Saturación en Concordia: secuestraron cocaína y retuvieron una motocicleta

El operativo se desarrolló durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en el marco de un Operativo Saturación dispuesto en ese sector de Concordia, con intervención del Grupo Especial Concordia, la Sección Motorizada y personal de Cuerpo y Guardia.

Según supo 7Páginas, durante el dispositivo los funcionarios interceptaron a un joven de 23 años que circulaba a bordo de una Gilera Smash 110 cc. En el procedimiento preventivo advirtieron que llevaba un bulto en uno de los bolsillos, por lo que solicitaron la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Hasta el lugar llegó personal especializado junto al can detector de narcóticos “Mali”, que realizó una marcación positiva sobre el joven.

Ante esta situación se puso en conocimiento a la fiscal interviniente, Dra. Musiolotis, quien gestionó ante la autoridad judicial la correspondiente orden de requisa personal y vehicular.

Una vez autorizada la medida, los efectivos constataron que el joven llevaba envoltorios con cocaína dentro de su billetera, por lo que se procedió al formal secuestro de la sustancia.

Tras informar el resultado del procedimiento, desde la Fiscalía se dispuso la correcta identificación del joven y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, la motocicleta fue retenida debido a que el conductor carecía de la documentación exigible, quedando a disposición de las autoridades mientras se completaban las diligencias de rigor.