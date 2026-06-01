Operativo saturación en la zona norte de Concordia: dos detenidos con un arma «tumbera» y tres menores demorados con cocaína

Una intensa jornada de prevención del delito y control urbano se llevó a cabo este domingo por la tarde en el sector norte de nuestra ciudad. Efectivos de distintas dependencias operativas y unidades móviles de la Jefatura Departamental Concordia ejecutaron de manera conjunta un «Operativo Saturación» con el objetivo de contrarrestar hechos delictivos y garantizar la seguridad vecinal.

Las recorridas e inspecciones se concentraron en los barrios Don Jorge, Constitución, Fátima I y Fátima II.Como saldo de las intervenciones, el personal policial logró desarticular situaciones de riesgo en la vía pública, logrando el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, municiones, envoltorios de estupefacientes y la aprehensión de los involucrados.Persecución, captura y secuestro de una «tumbera»

El primer procedimiento de relevancia tuvo lugar en las inmediaciones de las calles La Pampa y Nogueira. En ese sector, los uniformados que formaban parte del dispositivo divisaron a dos individuos en actitud sospechosa.

Al notar la aproximación de los patrulleros, ambos sujetos intentaron darse a la fuga a pie de manera imprevista.Sin embargo, la rápida reacción de los efectivos permitió interceptarlos y demorarlos a los pocos metros.

Al momento de ser cercados, los sospechosos intentaron deshacerse de elementos comprometedores arrojándolos al suelo:Un (01) arma de fuego de fabricación casera de las denominadas «tumberas».Un (01) cartucho correspondiente al calibre 12/70, apto para el disparo.

Ante este hallazgo, se comunicó de inmediato la novedad al fiscal en turno, el Dr. Tomás Tscherning, quien convalidó el procedimiento y ordenó la detención formal de los dos hombres, de 37 y 19 años de edad, bajo la acusación de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.

Ambos quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de las autoridades judiciales.

Continuando con las tareas de patrullaje preventivo encuadradas en el mismo operativo, el personal policial interceptó a otros tres sujetos en la intersección de calles Córdoba y 57. Al igual que en el caso anterior, los sospechosos intentaron evadir el control descartando una bolsa de nylon.

Tras asegurar la zona, los agentes revisaron el envoltorio y constataron que contenía pequeños paquetes en su interior. Ante la presunción de encontrarse frente a una infracción a la Ley de Estupefacientes, se solicitó la intervención del personal especializado de la División Toxicología (Drogas Peligrosas), cuyo gabinete realizó los correspondientes test orientativos de campo, confirmando que la sustancia incautada era cocaína.

Al proceder a la identificación de los implicados, se constató que se trataba de tres menores de edad: uno de 16 años y dos de 14 años. Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Dr. Tomás Tscherning dispuso que los adolescentes fueran trasladados para su correcta identificación legal y posteriormente entregados a sus respectivos progenitores, dándose intervención a los organismos de minoridad correspondientes.