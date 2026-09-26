Operativo sorpresa en la Autovía Artigas: revisaron 35 colectivos y detectaron a un hombre con pedido de Fiscalía

Un importante operativo de control se desarrolló durante la mañana de este viernes sobre la Autovía Artigas, en el acceso a Concordia, donde fueron controlados 35 colectivos que trasladaban trabajadores cosecheros y se identificó a un total de 788 personas.

El procedimiento tuvo lugar entre las 7:30 y las 10:30, a la altura del kilómetro 274,5, y contó con la participación de efectivos de las comisarías Colonia Ayuí, Novena, La Criolla y Osvaldo Magnasco, además de personal de la Sección Cuerpo y Guardia y de la División Drogas Peligrosas.

En este último caso, los efectivos trabajaron con la presencia de un can detector de narcóticos, como parte de las tareas preventivas realizadas durante el operativo.

28 actas labradas

También participaron agentes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, quienes llevaron adelante controles relacionados con su área de competencia.

Como resultado de las tareas de fiscalización, el organismo provincial labró 28 actas.

El despliegue permitió controlar tanto los vehículos como la documentación e identificación de las personas que se trasladaban en los colectivos, en el marco de los operativos preventivos que se vienen realizando sobre los principales corredores de ingreso y egreso de Concordia.

Tenía un requerimiento de la Fiscalía

Uno de los resultados más relevantes del operativo se produjo cuando los efectivos constataron que un hombre tenía un requerimiento vigente de la Fiscalía N.º 4, a cargo de la Dra. Luciana Musuliotis.

Ante esta situación, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial requirente para las actuaciones correspondientes.

Los controles forman parte de los dispositivos preventivos que se implementan periódicamente en la zona y que reúnen a distintas áreas de la Policía de Entre Ríos y organismos provinciales.

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