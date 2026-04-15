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Miércoles 15 de abril de 2026
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Operativo vial en Concordia: conocé los cortes de tránsito por el Concurso Hípico Internacional

La Municipalidad de Concordia implementará restricciones vehiculares desde este jueves 16 hasta el domingo 19 de abril. Los cortes afectarán las inmediaciones del Club Hípico entre las 8 y las 20 horas. Habrá zonas especiales de estacionamiento.
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Redacción 7Paginas

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Debido a la magnitud del Concurso Hípico Internacional que se desarrollará en nuestra ciudad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia ha dispuesto un operativo especial de seguridad vial. Las medidas buscan facilitar el flujo de participantes y asistentes, garantizando el normal desarrollo de la competencia de saltos hípicos.

Puntos de corte y restricciones

Las interrupciones en el tránsito comenzarán este jueves 16 y se extenderán hasta el domingo 19 de abril, en la franja horaria de 08:00 a 20:00.

Los inspectores de tránsito realizarán cortes totales en las siguientes esquinas:

Gregoria Pérez y Gobernador Cresto.

Gobernador Cresto y Presidente Illia.

Gobernador Cresto y Pasaje de los Niños.

Entre Ríos y Gregoria Pérez.

Avenida Eva Perón y Gregoria Pérez.

Zonas habilitadas para estacionar

Para compensar las restricciones y facilitar el acceso al predio del Club Hípico, el municipio autorizó, de manera excepcional para este evento, el estacionamiento en los siguientes puntos:

Avenida Eva Perón: Se podrá estacionar entre Presidente Illia y Gregoria Pérez, únicamente en el sentido norte-sur.

Calle Gregoria Pérez: Estará permitido el estacionamiento a 45 grados entre Av. Eva Perón y Gobernador Cresto, en sentido este-oeste.

Recomendaciones generales

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a los conductores circular con suma precaución en las inmediaciones del predio, respetar estrictamente las indicaciones de los agentes apostados en el lugar y utilizar vías alternativas para evitar embotellamientos innecesarios durante las horas pico del evento.

 