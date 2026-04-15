Operativo vial en Concordia: conocé los cortes de tránsito por el Concurso Hípico Internacional

Debido a la magnitud del Concurso Hípico Internacional que se desarrollará en nuestra ciudad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia ha dispuesto un operativo especial de seguridad vial. Las medidas buscan facilitar el flujo de participantes y asistentes, garantizando el normal desarrollo de la competencia de saltos hípicos.
Puntos de corte y restricciones
Las interrupciones en el tránsito comenzarán este jueves 16 y se extenderán hasta el domingo 19 de abril, en la franja horaria de 08:00 a 20:00.
Los inspectores de tránsito realizarán cortes totales en las siguientes esquinas:
Gregoria Pérez y Gobernador Cresto.
Gobernador Cresto y Presidente Illia.
Gobernador Cresto y Pasaje de los Niños.
Entre Ríos y Gregoria Pérez.
Avenida Eva Perón y Gregoria Pérez.
Zonas habilitadas para estacionar
Para compensar las restricciones y facilitar el acceso al predio del Club Hípico, el municipio autorizó, de manera excepcional para este evento, el estacionamiento en los siguientes puntos:
Avenida Eva Perón: Se podrá estacionar entre Presidente Illia y Gregoria Pérez, únicamente en el sentido norte-sur.
Calle Gregoria Pérez: Estará permitido el estacionamiento a 45 grados entre Av. Eva Perón y Gobernador Cresto, en sentido este-oeste.
Recomendaciones generales
Desde la Dirección de Tránsito se solicita a los conductores circular con suma precaución en las inmediaciones del predio, respetar estrictamente las indicaciones de los agentes apostados en el lugar y utilizar vías alternativas para evitar embotellamientos innecesarios durante las horas pico del evento.