Operativo vial en Concordia: conocé los cortes de tránsito por el Concurso Hípico Internacional

Debido a la magnitud del Concurso Hípico Internacional que se desarrollará en nuestra ciudad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia ha dispuesto un operativo especial de seguridad vial. Las medidas buscan facilitar el flujo de participantes y asistentes, garantizando el normal desarrollo de la competencia de saltos hípicos.

Puntos de corte y restricciones

Las interrupciones en el tránsito comenzarán este jueves 16 y se extenderán hasta el domingo 19 de abril, en la franja horaria de 08:00 a 20:00.

Los inspectores de tránsito realizarán cortes totales en las siguientes esquinas:

Gregoria Pérez y Gobernador Cresto.

Gobernador Cresto y Presidente Illia.

Gobernador Cresto y Pasaje de los Niños.

Entre Ríos y Gregoria Pérez.

Avenida Eva Perón y Gregoria Pérez.

Zonas habilitadas para estacionar

Para compensar las restricciones y facilitar el acceso al predio del Club Hípico, el municipio autorizó, de manera excepcional para este evento, el estacionamiento en los siguientes puntos:

Avenida Eva Perón: Se podrá estacionar entre Presidente Illia y Gregoria Pérez, únicamente en el sentido norte-sur.

Calle Gregoria Pérez: Estará permitido el estacionamiento a 45 grados entre Av. Eva Perón y Gobernador Cresto, en sentido este-oeste.

Recomendaciones generales

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a los conductores circular con suma precaución en las inmediaciones del predio, respetar estrictamente las indicaciones de los agentes apostados en el lugar y utilizar vías alternativas para evitar embotellamientos innecesarios durante las horas pico del evento.