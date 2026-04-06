Operativos de prevención en Concordia: Secuestran estupefacientes y una motocicleta en distintos puntos de la ciudad

La Jefatura Departamental Concordia continúa reforzando la presencia policial mediante operativos de saturación y prevención en diversos barrios. Este domingo, dos intervenciones permitieron el secuestro de dosis de estupefacientes y la retención de un vehículo por irregularidades.

Hallazgo en el baúl de una moto

El primer procedimiento tuvo lugar a las 19:40 horas en la intersección de Bulevar Chacabuco y calle Alvear. Efectivos de la Guardia Especial que patrullaban la zona divisaron una motocicleta de 110 cc detenida con el asiento levantado, una situación que llamó la atención de los uniformados.

Al proceder a la identificación del propietario y verificar el interior del baúl, los agentes constataron la presencia de envoltorios con sustancias sospechosas. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, se confirmó que se trataba de estupefacientes. Además, el rodado fue retenido por infracción a la normativa vigente de tránsito.

Droga en la zona de Avenida Robinson

Poco después, a las 20:50 horas, personal del Comando y el Grupo Motorizado realizaba recorridas de prevención en las inmediaciones de Avenida Robinson y Pasaje de la Independencia. Allí procedieron a identificar a un hombre de 34 años que se encontraba sentado en el lugar.

Al ser requisado, se halló en su poder una bolsa de nylon que contenía:

31 gramos de marihuana (entre hojas y cogollos).

0,8 gramos de cocaína.

Disposiciones judiciales

En ambos casos, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó las tareas de campo y los reactivos químicos correspondientes para validar la naturaleza de las sustancias, arrojando resultado positivo.

Según se informó a 7Paginas, la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, dispuso el secuestro formal de los estupefacientes y la correcta identificación de ambos masculinos, quienes quedaron supeditados a la causa pero recuperaron la libertad supeditada.