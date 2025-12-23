Operativos de prevención para el verano, eje de la primera reunión entre el intendente Bravo y el nuevo jefe de Policía

Durante la reunión, el presidente municipal y el nuevo titular de la Jefatura Departamental abordaron diversos temas vinculados a la seguridad y la prevención, con especial énfasis en la próxima temporada estival. En ese sentido, analizaron la planificación de operativos preventivos de cara al incremento de la actividad turística y la realización de los grandes eventos que se desarrollan habitualmente en la ciudad durante el verano.

El intendente Bravo destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre el municipio y la fuerza policial para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, reforzando la presencia preventiva en puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre la necesidad de anticiparse a las demandas propias de la temporada alta, con un esquema de trabajo que permita brindar tranquilidad a la comunidad.

Por su parte, el comisario inspector Valdez Puente manifestó su predisposición para fortalecer el vínculo institucional y avanzar en acciones conjuntas que contribuyan al orden y la seguridad en Federación.

Este primer encuentro marca el inicio de una agenda de trabajo común entre el municipio y la Jefatura Departamental, con el objetivo de afrontar de manera articulada los desafíos que plantea el verano y los eventos masivos en la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas