Martes 23 de diciembre de 2025
Operativos de prevención para el verano, eje de la primera reunión entre el intendente Bravo y el nuevo jefe de Policía

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, recibió este martes por la mañana en su despacho al flamante jefe Departamental de Policía, comisario inspector Luis Cristian Valdez Puente, en el marco de un primer encuentro institucional que fue calificado como muy positivo por ambas partes.
Redacción 7Paginas

Durante la reunión, el presidente municipal y el nuevo titular de la Jefatura Departamental abordaron diversos temas vinculados a la seguridad y la prevención, con especial énfasis en la próxima temporada estival. En ese sentido, analizaron la planificación de operativos preventivos de cara al incremento de la actividad turística y la realización de los grandes eventos que se desarrollan habitualmente en la ciudad durante el verano.

El intendente Bravo destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre el municipio y la fuerza policial para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, reforzando la presencia preventiva en puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre la necesidad de anticiparse a las demandas propias de la temporada alta, con un esquema de trabajo que permita brindar tranquilidad a la comunidad.

Por su parte, el comisario inspector Valdez Puente manifestó su predisposición para fortalecer el vínculo institucional y avanzar en acciones conjuntas que contribuyan al orden y la seguridad en Federación.

Este primer encuentro marca el inicio de una agenda de trabajo común entre el municipio y la Jefatura Departamental, con el objetivo de afrontar de manera articulada los desafíos que plantea el verano y los eventos masivos en la ciudad.

