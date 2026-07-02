Operativos de saturación: la Policía refuerza la presencia en los barrios para combatir el narcomenudeo en Concordia

Con el objetivo de reforzar la prevención del delito y atacar el narcomenudeo que se desarrolla en distintos barrios de Concordia, la Jefatura Departamental desplegó este miércoles un amplio Operativo de Saturación, que se extendió desde horas de la tarde hasta la madrugada de este jueves.

Del operativo participaron efectivos de las diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos, con el apoyo de móviles del Grupo de Intervención Departamental (GDI), quienes realizaron controles e identificaciones en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

El jefe de la policía departamental comisario mayor Jose Maria Rosatelli, indicó a 7Paginas que uno de los principales objetivos de estos procedimientos es combatir la venta de estupefacientes al menudeo que, según señaló, ha cambiado su modalidad en los últimos tiempos.

En tal sentido indicó que los vendedores de droga buscan evitar los allanamientos en sus domicilios trasladando la comercialización a la vía pública o instalando casillas precarias y «aguantaderos» en barrios y zonas vulnerables, desde donde distribuyen los estupefacientes.

Un detenido con cocaína y marihuana

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Libertad y Brown, donde personal policial intentó identificar a un hombre que caminaba por las vías férreas y descendía del terraplén hacia calle Brown.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso cambió bruscamente de dirección y comenzó a caminar por calle Libertad hacia el este. En ese momento arrojó al suelo una media, actitud que llamó la atención de los efectivos, quienes lograron interceptarlo de inmediato.

Al inspeccionar el elemento descartado, los policías encontraron varios envoltorios de nylon con sustancias sospechosas, por lo que solicitaron la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Tras realizar las pruebas de campo, los especialistas confirmaron que se trataba de envoltorios con cocaína y marihuana, procediéndose además al secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular que llevaba el sospechoso.

La fiscal Dra. Julia Rivoira dispuso la aprehensión del hombre, de 32 años, quien quedó detenido e imputado por el presunto delito de tenencia simple de estupefacientes.

Desde la Policía adelantaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos sectores de Concordia como parte de una estrategia preventiva destinada a reforzar la seguridad y desarticular los puntos de venta de drogas que funcionan en la ciudad.