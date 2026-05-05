«Opinar y buscar impacto mediático es fácil»: Ramiro Favre salió al cruce de Guillermo Michel por el proyecto de HIF Global

La polémica por la instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global en la República Oriental del Uruguay sumó un nuevo capítulo de tensión política en Entre Ríos. El senador provincial Ramiro Favre (Colón) defendió la postura del Ejecutivo entrerriano y lanzó duras críticas contra el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel, tras su reciente denuncia judicial.

Para Favre, la decisión de judicializar en Argentina un tema de carácter binacional carece de efectividad real. «Más que aportar soluciones, este tipo de denuncias generan confusión y falsas expectativas. Son acciones efectistas que no ayudan a resolver un tema complejo», sostuvo el legislador.

Defensa de la gestión de Frigerio

Favre destacó que el gobernador Rogelio Frigerio ha abordado la problemática con «seriedad y hechos concretos» desde el inicio de su mandato. Remarcó que el mandatario provincial no solo puso el tema en la agenda nacional, sino que también escaló el reclamo a niveles internacionales.

En ese sentido, el senador valoró las instancias de diálogo que Frigerio mantuvo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi: «Eso es defender a Entre Ríos: plantear de manera directa la necesidad de información, controles y transparencia. Es involucrarse y gestionar, no hacer presentaciones para la tribuna que no resuelven el problema», enfatizó.

Críticas a la «sobreactuación»

El legislador de Colón advirtió sobre el peligro de repetir errores del pasado en conflictos binacionales. «Los entrerrianos ya sabemos por experiencia que la sobreactuación no conduce a soluciones. Estos conflictos se abordan con firmeza y estrategia, no con gestos mediáticos», apuntó.

Favre fue punzante al referirse al tono de las críticas opositoras: «Es fácil opinar desde afuera y buscar impacto mediático; lo difícil es gobernar y hacerse cargo. Hoy hay un gobierno que no mira para otro lado y defiende los intereses de la provincia con responsabilidad».

Un cierre con mensaje político

Finalmente, el senador cerró su descargo instando a priorizar el trabajo institucional por sobre el posicionamiento personal: «Entre Ríos no necesita dirigentes que agiten conflictos para posicionarse, sino dirigentes que trabajen en serio para resolverlos».

Con estas declaraciones, el oficialismo provincial busca cerrar filas en torno a la estrategia diplomática y técnica que lidera Frigerio, marcando distancia de los planteos judiciales que consideran inconducentes para el futuro ambiental y económico de la región.

Redaccion de 7Paginas