OPINIÓN | El tercer gobierno menemista y las universidades: por qué defender la educación pública

Históricamente, cuando un Gobierno Democrático era suplantado por otro no democrático a través de golpes de Estado, la primera resolución era la intervención a las universidades públicas. En sus mentes enfermizas, aducían que estas Altas Casas de Estudio eran nidos de formación para jóvenes con ideas extranjerizantes. Así ocurrió, por ejemplo, el 24 de marzo de 1976.

Hoy, a más de 40 años de haber recuperado la Democracia y con un Presidente elegido por el voto popular, nos encontramos con un gobierno que pareciera no considerar a la educación pública como una herramienta fundamental para remontar la crisis. Sin dudas, el Gobierno Nacional pretende una educación para unos pocos; mientras el resto queda condenado a escarbar contenedores de basura para engañar el estómago.

Desfinanciamiento y descrédito

Siguiendo este camino destructivo, hoy le toca a las Universidades Públicas. Se las intenta desfinanciar desacreditándolas y se ignora la Ley de Financiamiento Universitario, olvidando que de ellas salieron los premios Nobel de Ciencias que honran a este país.

El Estado Nacional ha olvidado que nuestras universidades son descendientes directas de la Reforma Universitaria de 1918. Aquel movimiento que se extendió por toda Latinoamérica sembró los cimientos que hoy tienen plena vigencia: la autonomía universitaria, el cogobierno con participación estudiantil, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición y la gratuidad de la enseñanza.

Una inversión, no un gasto

Es sobre estos cimientos que las universidades deben seguir formando dirigentes democráticos y brindando conocimientos de vanguardia como Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Ingeniería Genética y Robótica. Solo de la mano de estas instituciones podremos ver algún día el ansiado despegue de nuestro país, y no siguiendo de forma ortodoxa los lineamientos del anarcocapitalismo.

Debemos tener algo en claro: lo que se destina a la educación no es un gasto, es una inversión.

Defendamos nuestras instituciones; no dejemos que nos roben y destruyan lo que hasta hoy ha sido nuestro orgullo.

Convocatoria

Por todo esto, invito a todos los entrerrianos y entrerrianas a manifestarse. Este martes 12 de mayo, a las 18:30 hs., marchemos todos juntos en las plazas de cada uno de nuestros pueblos, como señal de repudio a las medidas que pretenden destruir nuestras universidades.

Alberto Rotman

Ex diputado provincial UCR