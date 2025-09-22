Oportunidad laboral en Concordia: buscan repositor/a y vendedor/a

En esta oportunidad, las convocatorias corresponden a perfiles de Repositor/a y Vendedor/a, en el marco de programas de entrenamiento laboral que darán inicio en el mes de noviembre.
Puestos disponibles y requisitos
Repositor/a
Sexo indistinto
Secundario completo
Edad: 20 a 30 años
Experiencia comprobable en el puesto (excluyente)
Responsabilidad
Buenas habilidades de comunicación
Capacidad para el trabajo en equipo
Persona organizada
Vendedor/a
Sexo indistinto
Secundario completo
Edad: 20 a 30 años
Experiencia comprobable en ventas (excluyente)
Responsabilidad
Buen nivel de comunicación y trato con el cliente
Capacidad para el trabajo en equipo
Proactividad
Cómo postularse
Los interesados deben presentar CV actualizado y DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00. Para más información o consultas, se puede concurrir directamente a la Dirección de Empleo.
De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa impulsando oportunidades de inserción laboral para los jóvenes de la ciudad, fortaleciendo el desarrollo profesional y el crecimiento de la comunidad.