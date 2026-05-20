Oportunidad laboral: la Municipalidad de Concordia abre concurso público para cubrir cuatro puestos en Obras Públicas

En esta ocasión, la convocatoria nacional y local está destinada a cubrir un total de cuatro (4) vacantes, divididas en las siguientes funciones:

Coordinador de Calle (2 puestos): Para desempeñarse en la Dirección de Calles sin Pavimentar, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Obras Viales.

Inspectores de Obras (2 puestos): Para cumplir funciones en el Departamento de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Requisitos excluyentes para los postulantes

Los interesados en presentarse al concurso deberán cumplir estrictamente con las siguientes condiciones de edad y formación académica:

Coordinadores de Calle

Edad: Entre 25 y 45 años.

Estudios: Título universitario de Ingeniero Civil o carreras afines; estudiantes de Ingeniería con más del 70% de las materias aprobadas; o poseer título secundario técnico de Maestro Mayor de Obra (MMO) con experiencia comprobable en mantenimiento vial.

Inspectores de Obra

Edad: Entre 18 y 35 años.

Estudios: Título universitario de Arquitecto o título secundario técnico de Maestro Mayor de Obras.

Condición general: Para ambos cargos es obligatorio estar matriculado o tener la matriculación en trámite al momento de la inscripción. Se deberá presentar la constancia respectiva expedida por el colegio profesional correspondiente. La totalidad de las bases se pueden consultar en concursos.concordia.gob.ar/portal.

Fechas y modalidades de inscripción

El proceso de postulación constará de dos etapas obligatorias (virtual y presencial):

Etapa Virtual (Inscripción Online): Estará habilitada desde el 26 de mayo a las 8:00 horas hasta el 5 de junio de 2026 a las 12:00 horas. Los aspirantes deberán registrarse e ingresar sus datos a través del sitio web oficial: concursos.concordia.gob.ar/portal.

Etapa Presencial (Entrega de Documentación): Desde el 8 de junio al 12 de junio, en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Los postulantes deberán asistir al Departamento de Modernización y Recursos Humanos (ubicado en el 2º piso del edificio de la Municipalidad de Concordia) para presentar el formulario impreso que emite el sistema online junto con toda la documentación original respaldatoria de manera excluyente.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas