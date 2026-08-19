Oportunidad: Ofrecen nuevas capacitaciones laborales no aranceladas en Concordia

La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en trabajo conjunto con el Consejo General de Educación (CGE), anunció la apertura de cuatro nuevas instancias de formación profesional no aranceladas. La iniciativa busca brindar conocimientos prácticos para fortalecer la inserción laboral en el ámbito local.

Las capacitaciones comenzarán a partir del 24 de agosto de 2026, contarán con certificación oficial y se dictarán bajo modalidad presencial en las instalaciones del Centro Cívico de la ciudad.

La oferta formativa

Las alternativas abarcan distintas áreas operativas y técnicas orientadas a la demanda actual:

Operador Informático Avanzado: A cargo del profesor Jorge Gross, se cursará los días lunes y miércoles de 15:00 a 19:00 hs.

Operador Informático Básico: A cargo del profesor Javier Di Lello, se dictará los martes y jueves de 14:00 a 18:00 hs.

Asistente de Lengua de Señas Nivel I: A cargo de la profesora Silvina Kolln, se desarrollará los martes y jueves de 18:30 a 20:00 hs.

Auxiliar en Instalaciones Eléctricas: A cargo del profesor Fabricio Saporitto, se ofrecerá los días martes de 18:00 a 20:00 hs.

Articulación institucional y valor formativo

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de acercar cursos de forma accesible y con aval institucional: «Desde la Dirección de Empleo seguimos trabajando para acercar capacitaciones que respondan a las necesidades actuales y que permitan a los vecinos incorporar herramientas concretas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. La articulación con el CGE nos permite sumar propuestas de formación con respaldo y certificación oficial».

Por su parte, Candelaria Cracco, coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos de la Dirección Departamental de Escuelas, resaltó: «La formación es un componente fundamental de las políticas de empleo. Por eso buscamos que estas propuestas sean accesibles y cercanas, poniendo a disposición espacios municipales para que más personas puedan capacitarse y adquirir nuevos conocimientos».

Requisitos e inscripciones

Dado que los cupos son limitados, los interesados deben acercarse de forma presencial para formalizar la inscripción:

Lugar: Oficina de la Dirección de Empleo (1.er piso del Centro Cívico de Concordia, esquina Mitre y Pellegrini).

Horarios de atención: De lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.

Inicio de clases: A partir del 24 de agosto de 2026.

Redaccion de 7Paginas