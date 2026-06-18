Oportunidad para talentos locales: Llega a Concordia “El Becario en Escena 2026” con importantes becas culturales

La convocatoria está dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 25 años que sean alumnos regulares (niveles primario, secundario, terciario o universitario) y acrediten un mínimo de tres años de residencia en la provincia.

Disciplinas, categorías y requisitos clave

El certamen está pensado exclusivamente para artistas de carácter amateur. Las disciplinas artísticas habilitadas para competir son:

Música (canto e instrumentos).

Danza (en todos sus estilos).

Expresiones escénicas (teatro, circo, entre otras).

(Nota: Quedan totalmente excluidas las actividades vinculadas a deportes federados).

Las presentaciones podrán ser de forma individual o grupal (con un límite máximo de seis integrantes) y se dividirán en cuatro categorías por edades: de 6 a 12 años, de 13 a 18 años, de 19 a 25 años, y la categoría Grupal.

Al momento de la puesta en escena, las galas presenciales contarán con un jurado especializado que evaluará minuciosamente el desempeño escénico, la creatividad, la técnica y la interpretación. Por reglamento, los contenidos deberán ser aptos para todo público.

Los premios: Estímulos económicos para la formación

El programa busca que el talento se transforme en formación continua a través de incentivos financieros:

Ganadores por categoría: Accederán a una Beca Cultural de $720.000.

Menciones especiales: Recibirán una beca de $360.000.

(Ambos beneficios se abonarán en dos tramos).

Además, quienes se consagren ganadores en la instancia local clasificarán directamente a la Gran Final provincial, donde competirán por becas de mayor valor de cara al próximo ciclo lectivo.

¿Cómo y dónde anotarse?

El plazo para postularse vence el próximo miércoles 24 de junio. Los interesados deben realizar el trámite bajo la siguiente modalidad:

Inscripción presencial: En las oficinas de la Dirección Municipal de Educación, ubicadas en Avellaneda 26, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00.

Formularios: La planilla de inscripción se puede retirar en las oficinas mencionadas o descargarse previamente desde la página web oficial del Instituto Becario.

Documentación: Es requisito obligatorio presentar la constancia de alumno regular y, en el caso de los participantes menores de edad, adjuntar la autorización firmada por su madre, padre o tutor legal.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas