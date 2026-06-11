Oportunidad única en Federación: Buscan abrir una Tecnicatura en Gastronomía con título nacional y gratuita

Esta propuesta está pensada para todas aquellas personas que sientan pasión por crear, innovar y compartir experiencias a través de la cocina, ofreciendo una excelente alternativa de perfeccionamiento profesional.

Según supo 7Paginas, la posible apertura de esta tecnicatura representa un beneficio histórico para los estudiantes de la región, ya que cuenta con características muy importantes:

Sin costo: La formación será totalmente gratuita.

Respaldo oficial: Ofrece un Título de Validez Nacional, lo que amplía la salida laboral tanto en el país como en el exterior.

Impacto local: Permitirá profesionalizar la mano de obra del sector gastronómico y hotelero de Federación.

¿Cómo participar? Si estás interesado en cursar esta carrera o querés conocer más detalles, el primer paso es registrarte para demostrar el interés de la zona. Los cupos y la apertura dependen de este relevamiento.

Para anotarte y apoyar esta iniciativa, debés completar tus datos en el siguiente formulario oficial: https://forms.gle/iPG6QTLGEAMpz1sPA