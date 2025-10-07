Optimismo en Federación: buenas reservas y atractivas propuestas para el fin de semana largo

En los últimos fines de semana, el destino ha mostrado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, incluso en temporada baja, con contingentes de excursiones y un marcado flujo de turismo uruguayo. Según los datos aportados a 7Paginas, el pasado fin de semana se registraron más de 4.000 ingresos al Complejo Termal, que desde el 21 de septiembre tiene habilitado el parque acuático, uno de los atractivos más convocantes del destino.

Cabe mencionar que Federación cuenta con una capacidad total cercana a las 13.000 plazas turísticas, de las cuales más de 10.000 están homologadas y unas 3.000 corresponden a la oferta informal. Este amplio abanico de alojamiento, sumado a la variada oferta recreativa, impulsa el optimismo de cara al feriado.

Desde la Secretaría de Turismo informaron que, al día martes, el nivel de reservas alcanzaba un 55%, aunque estiman que ese número crecerá en las próximas horas. Por su parte, desde la Asociación Hotelera y Gastronómica confirmaron que algunos establecimientos ya registran una ocupación del 80%, mientras que otros aún cuentan con bastante disponibilidad. “El piso del 55% es alentador; todo indica que será un buen fin de semana largo”, expresaron.

Atractivos y eventos para disfrutar

Además del tradicional Complejo Termal y su parque acuático, que promete ser el punto de mayor convocatoria gracias al buen clima pronosticado, los turistas podrán disfrutar de paseos en lancha por el lago, recorridos a la Reserva Chaviyú, y una variada oferta gastronómica que incluye shows en vivo.

Entre los eventos más esperados se destaca la segunda edición del Festival de la Milanesa, que se realizará el sábado 11 de octubre a partir de las 19:30 horas, frente a la Terminal de Ómnibus (Av. Entre Ríos y Av. Las Violetas). La propuesta contará con música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

Con un fin de semana que promete sol, buena ocupación y atractivos para todos los gustos, Federación se posiciona nuevamente como uno de los destinos más elegidos del Litoral argentino.

