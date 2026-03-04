“Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado internacional de crédito”, Por Fabián Boleas

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló que este resultado es consecuencia directa del proceso de ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Según explicó, el equilibrio de las cuentas públicas no constituye un objetivo en sí mismo, sino la base para recuperar credibilidad y generar condiciones de desarrollo.

Un escenario inicial complejo

Al inicio de la actual gestión, la provincia enfrentaba un panorama financiero delicado: escaso nivel de reservas y una reputación afectada tras la reestructuración de deuda de 2021. Además, el esquema de ese bono concentraba los principales vencimientos durante el actual mandato.

A poco de asumir, el gobierno debió afrontar un vencimiento por 66 millones de dólares, mientras que el fondo de reserva existente cubría menos del 40% de ese compromiso. Ese contexto obligó a profundizar medidas de ordenamiento y disciplina fiscal.

De acuerdo con los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero, Entre Ríos pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025, reflejando una mejora en su posicionamiento relativo entre las provincias.

Reperfilamiento y sostenibilidad

El objetivo central de la nueva emisión es optimizar el perfil de la deuda vigente, especialmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021. La operación incluye una opción de recompra del instrumento anterior y establece una vida promedio cercana a seis años, con amortizaciones previstas entre 2031 y 2033.

Asimismo, parte de los fondos permitirá cancelar pasivos en pesos con tasas más elevadas, reduciendo el costo financiero y aliviando la presión de vencimientos en el corto plazo.

Desde el Ministerio destacaron que esta estrategia apunta a garantizar solvencia y previsibilidad, distribuyendo los compromisos en el tiempo de manera más equilibrada.

Condiciones de mercado

En cuanto al costo, la provincia logró condiciones consideradas competitivas en el contexto actual. La prima de riesgo fue 48 puntos básicos menor a la registrada en la colocación de 2017, pese a un escenario internacional más exigente y a un mayor riesgo soberano argentino.

Comparada con otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, la diferencia de tasa con Córdoba no superó los 90 puntos básicos, mientras que la comparación con Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe presenta particularidades debido a que esas provincias no atravesaron procesos recientes de reestructuración de deuda.

Las tasas obtenidas reflejan variables como el tamaño de la economía provincial, su estructura fiscal y el historial de cumplimiento.

Impacto en el flujo de pagos

Considerando la tasa efectiva y el esquema de amortización, el costo promedio anual de intereses rondará los 28 millones de dólares. Desde la cartera económica aclararon que algunas estimaciones públicas no contemplaron adecuadamente el cronograma de pagos ni la estructura financiera del instrumento.

Para el gobierno provincial, la vuelta al mercado internacional no representa un punto de llegada, sino un paso dentro de un proceso más amplio de consolidación fiscal. La estrategia, sostienen, se basa en responsabilidad financiera, cumplimiento de compromisos y recuperación de la confianza como pilares para el crecimiento sostenido de Entre Ríos.