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Miércoles 25 de marzo de 2026
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Ordenaron la liberación del uruguayo que tenía pedido de captura internacional y llevaba droga al ser detenido

Este lunes, tras un operativo en el barrio Belgrano Sur de Concordia, la Policía detuvo a Carlos Damián Araujo, quien poseía un Pedido de Captura Internacional (Alerta Roja) solicitado por Interpol de la República Oriental del Uruguay (R.O.U.).
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La solicitud, con fecha del 23 de febrero de 2026, vincula al detenido con delitos de «Tráfico Interno de Armas y Reiterados Delitos de suministro de estupefacientes» en el vecino país.

Según trascendió de fuentes extraoficiales, el fiscal Martín Núñez, que interviene en la causa, ordenó este miércoles a la Policía de Entre Ríos que Carlos Araujo fuera dejado en libertad, en función de que está abierto un trámite de extradición con la República Oriental del Uruguay.

La novedad sorprendió a la fuerza policial, puesto que a Araujo le hallaron 28 envoltorios con cocaína, dinero argentino y uruguayo en efectivo, municiones (9 cartuchos calibre .32 auto y 24 cartuchos calibre .22), una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.

Fuente: El Entre Ríos