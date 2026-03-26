Ordenaron la liberación del uruguayo que tenía pedido de captura internacional y llevaba droga al ser detenido

La solicitud, con fecha del 23 de febrero de 2026, vincula al detenido con delitos de «Tráfico Interno de Armas y Reiterados Delitos de suministro de estupefacientes» en el vecino país.

Según trascendió de fuentes extraoficiales, el fiscal Martín Núñez, que interviene en la causa, ordenó este miércoles a la Policía de Entre Ríos que Carlos Araujo fuera dejado en libertad, en función de que está abierto un trámite de extradición con la República Oriental del Uruguay.

La novedad sorprendió a la fuerza policial, puesto que a Araujo le hallaron 28 envoltorios con cocaína, dinero argentino y uruguayo en efectivo, municiones (9 cartuchos calibre .32 auto y 24 cartuchos calibre .22), una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.

Fuente: El Entre Ríos