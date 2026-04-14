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Lunes 13 de abril de 2026
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Organizaciones socioambientales exigen al gobierno de Entre Ríos poder exponer en la audiencia por la caza de aves autóctonas

Temen que se repita el mismo modus operandi de la audiencia de 2025 cuando el Gobierno de Rogelio Frigerio no permitió la participación de los ambientalistas.
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Redacción 7Paginas

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Seis organizaciones socioambientales y de protección animal exigieron mediante carta formal dirigida a Mario Zárate, Director de Recursos Naturales y Fiscalización, poder exponer su postura en defensa de las aves autóctonas en la audiencia pública que definirá la apertura o no de la temporada de caza a desarrollarse el próximo lunes 20 de abril en la ciudad de Victoria.

La audiencia viene precedida ya de una gran polémica debido a que se desarrollará a pesar de que sobre el Estado entrerriano pesa una demanda judicial por inconstitucionalidad por haber autorizado la matanza de aves en 2025 y por reveses judiciales también por inconstitucionalidad de 2022 y 2023.

La carta -firmada entre otras instituciones por CEYDAS, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje- exige que se permita a las organizaciones socioambientales exponer su postura sobre este polémico tema “en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético (cotos de caza)”.

El pasado año, la audiencia llevada a cabo en Rosario del Tala, terminó en escándalo debido al airado reclamo de las ONG socioambientales porque el Gobierno de Rogelio Frigerio no las convocó a exponer en la misma y sí lo hizo con el sector del turismo de caza.

Para acceder a la carta, haga click en este enlace: https://drive.google.com/…/1bu…/view…