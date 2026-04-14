Organizaciones socioambientales exigen al gobierno de Entre Ríos poder exponer en la audiencia por la caza de aves autóctonas

Seis organizaciones socioambientales y de protección animal exigieron mediante carta formal dirigida a Mario Zárate, Director de Recursos Naturales y Fiscalización, poder exponer su postura en defensa de las aves autóctonas en la audiencia pública que definirá la apertura o no de la temporada de caza a desarrollarse el próximo lunes 20 de abril en la ciudad de Victoria.

La audiencia viene precedida ya de una gran polémica debido a que se desarrollará a pesar de que sobre el Estado entrerriano pesa una demanda judicial por inconstitucionalidad por haber autorizado la matanza de aves en 2025 y por reveses judiciales también por inconstitucionalidad de 2022 y 2023.

La carta -firmada entre otras instituciones por CEYDAS, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje- exige que se permita a las organizaciones socioambientales exponer su postura sobre este polémico tema “en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético (cotos de caza)”.

El pasado año, la audiencia llevada a cabo en Rosario del Tala, terminó en escándalo debido al airado reclamo de las ONG socioambientales porque el Gobierno de Rogelio Frigerio no las convocó a exponer en la misma y sí lo hizo con el sector del turismo de caza.

Para acceder a la carta, haga click en este enlace: https://drive.google.com/…/1bu…/view…