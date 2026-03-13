Organizan jornada solidaria para recolectar útiles y ropa para niños de distintos barrios de Concordia

La iniciativa se realizará el viernes 20 de marzo, cuando voluntarios estarán recibiendo donaciones destinadas a colaborar con familias que necesitan acompañamiento en el inicio del año escolar.

Desde la agrupación informaron a 7Paginas, que se estarán recolectando útiles escolares, ropa para niños, abrigos y calzado, elementos que luego serán distribuidos entre chicos de distintos sectores de la ciudad.

Quienes deseen colaborar podrán acercar su donación entre las 14 y las 18 horas al Comedor Comunitario General Lamadrid, ubicado en Belgrano 1372. Además, los organizadores indicaron que también existe la posibilidad de coordinar el retiro de las donaciones a domicilio para quienes no puedan trasladarse.

“Entre todos podemos dar una mano por nuestros gurises”, señalaron desde la Agrupación Dorrego al invitar a la comunidad a sumarse a la iniciativa solidaria.