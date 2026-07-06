Orgullo concordiense: Fiamma Ferrari brilló en el escenario del Teatro San Martín de Buenos Aires

Radicada en la Capital Federal para continuar sus estudios, la concordiense integró el espectáculo «Aprendizajes en Acción», la muestra de cierre del primer cuatrimestre 2026 organizada por el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín.

La propuesta permitió al público conocer el proceso creativo y formativo que transitaron los estudiantes y bailarines durante la primera parte del ciclo lectivo, a través de una puesta en escena que combinó distintas técnicas, estilos y lenguajes de la danza contemporánea.

Un espectáculo basado en la exploración y la creatividad

Según pudo saber 7Paginas, la muestra tuvo como eje central la exploración, la experimentación y la composición artística, presentando una serie de pequeñas piezas coreográficas construidas a partir de diferentes historias y propuestas estéticas.

El espectáculo incluyó trabajos dirigidos por reconocidos maestros como Sol Rourich, Federico Fontán, Inés Armas, Ramiro Soñez, Sergio Villalba y Dalilah Spritz, quienes acompañan la formación de las nuevas generaciones de bailarines del prestigioso instituto.

En ese exigente marco artístico, Fiamma Ferrari volvió a destacarse sobre el escenario, demostrando el crecimiento alcanzado durante su formación profesional.

De Concordia al Teatro San Martín

La joven bailarina inició su camino en la danza en el Instituto Danza y Estilo de Concordia, donde dio sus primeros pasos antes de trasladarse a Buenos Aires para perfeccionarse profesionalmente.

Su participación en una de las instituciones más reconocidas del país representa un motivo de orgullo para la comunidad artística de Concordia y refleja el talento de los jóvenes entrerrianos que continúan desarrollándose en escenarios de primer nivel.

Con este nuevo logro, Fiamma Ferrari sigue construyendo una carrera que promete importantes desafíos y confirma que el esfuerzo, la formación y la pasión por la danza pueden abrir las puertas de los escenarios más emblemáticos de la Argentina.

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