Orgullo de gestión: el intendente Bravo mostró el avance de la nueva escuela que tendrá Federación

A través de sus redes sociales, Bravo destacó la importancia de esta obra para la comunidad educativa y recordó que fue una de las gestiones iniciadas al comienzo de su primera administración, en articulación con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos.

“Hace tres años dábamos un paso importante al llamar a licitación la construcción de la UENI. Hoy, con enorme alegría, vemos cómo se transforma en realidad”, expresó el presidente municipal, acompañando sus palabras con imágenes del avance de los trabajos.

El jefe comunal señaló que esta institución garantizará un espacio digno, moderno y lleno de oportunidades para la educación de los niños y niñas federenses, reafirmando su compromiso con la infraestructura educativa local.

Desde el inicio de su gestión, Bravo ha impulsado diversas obras vinculadas a la educación, con el objetivo de mejorar la calidad de los espacios escolares y ampliar el acceso a la enseñanza inicial en toda la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas