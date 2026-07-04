Orgullo entrerriano: el gualeyo Lisandro Martínez brilló, convirtió un gol y fue figura en la clasificación de Argentina a octavos

El defensor nacido en Gualeguay fue determinante en los momentos más importantes del partido. Primero asistió a Lionel Messi para la apertura del marcador y, minutos más tarde, se anotó en la red con un gol que desató el festejo de los miles de hinchas argentinos.

La victoria de la Albiceleste terminó de sellarse gracias al tanto convertido por Cristian «Cuti» Romero, quien apareció en un momento decisivo para darle tranquilidad al conjunto nacional en un partido que resultó mucho más exigente de lo previsto.

Cabo Verde volvió a sorprender

El seleccionado africano confirmó por qué fue una de las grandes revelaciones del certamen y puso en aprietos al vigente campeón del mundo durante gran parte del encuentro.

Con un juego intenso y una destacada actuación colectiva, Cabo Verde logró mantenerse siempre en partido y obligó a Argentina a desplegar su mejor versión para conseguir el pasaje a la próxima instancia.

Gualeguay celebra a uno de los suyos

La actuación de Lisandro Martínez tuvo una repercusión especial en Entre Ríos, donde la ciudad de Gualeguay vivió con enorme orgullo la destacada labor de uno de sus hijos deportivos más ilustres.

El defensor no solo fue protagonista con una asistencia y un gol, sino que además mostró solidez defensiva, liderazgo y personalidad en uno de los encuentros más difíciles que debió afrontar la Selección en el torneo.

Con esta victoria, Argentina se instaló entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026 y renovó la ilusión de continuar en la defensa del título, mientras que Lisandro Martínez reafirmó su condición de pieza clave del equipo y volvió a dejar bien alto el nombre de Entre Ríos en la máxima cita del fútbol mundial.

Rdaccion de 7Paginas

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