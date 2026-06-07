Orgullo entrerriano en el Caribe: Félix Maydana subió al podio en la exigente Media Maratón de Aruba

El atletismo entrerriano vuelve a proyectarse con fuerza en el plano internacional. En las últimas horas, el fondista Félix Maydana, oriundo de la localidad de Santa Elena, alcanzó una histórica actuación al subirse al podio en la prestigiosa KLM Aruba Marathon, una de las competencias de running más importantes de la región del Caribe que convoca a corredores de diversos continentes.

Maydana, de 32 años, completó una performance ideal en la distancia de los 21 kilómetros (Media Maratón), logrando cruzar la línea de meta en la tercera posición de la clasificación general. Este resultado lo consolidó como el mejor representante de la delegación argentina en la prueba y le otorgó un merecido reconocimiento en tierras internacionales.

La competencia de elite mantuvo una paridad absoluta desde el disparo de largada, obligando a los atletas a regular el ritmo sin descuidar a sus perseguidores directos. Según detalló el propio corredor entrerriano a 7Paginas, las posiciones definitivas del podio recién lograron destrabarse y resolverse a favor en los últimos kilómetros del trayecto, producto del desgaste físico de los competidores.

El primer puesto de la clasificación general quedó en manos de un atleta proveniente de los Países Bajos (Holanda), mientras que el segundo escalón del podio fue para un representante de Colombia, cerrando así un podio con fuerte presencia sudamericana gracias al esfuerzo del atleta entrerriano.

La KLM Aruba Marathon es reconocida mundialmente por la belleza de sus paisajes pero también por la extrema exigencia de su entorno climático. Contempla distancias de 5, 10, 21 y 42.2 kilómetros que atraviesan diferentes puntos turísticos y costeros de la isla.

Para mitigar los efectos del sol, la organización estipula horarios de inicio sumamente tempranos, lo que añade una dificultad extra a la preparación de los deportistas:

La prueba de 21 kilómetros comenzó a las 5:00 de la mañana. Condiciones iniciales: El termómetro marcó unos sofocantes 27°C desde el inicio, acompañados por ráfagas de viento en contra.

Tramo final: Durante el transcurso de la competencia, los atletas debieron soportar picos térmicos cercanos a los 31°C y un porcentaje de humedad extremadamente elevado.

Más allá del valioso tercer puesto en la tabla general frente a corredores internacionales, el santaelenense tuvo un motivo extra para festejar. Su registro cronometrado le permitió quedarse con el primer puesto absoluto en su categoría por edades (de 30 a 39 años).

Esta doble distinción premia meses de entrenamiento en la provincia y corona una participación brillante en suelo caribeño, dejando en lo más alto al atletismo de Entre Ríos.