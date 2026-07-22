Orgullo entrerriano: Lisandro Martínez en el equipo ideal del Mundial 2026

Tras el final de la cita mundialista, la FIFA dio a conocer el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026 elegido por los fanáticos, donde la Selección argentina dice presente con dos ganadores. Lionel Andrés Messi es parte del tridente de ataque, mientras que Lisandro Martínez fue parte de la dupla de centrales.

A pesar de la dolorosa caída en la final ante España, el hincha votó masivamente en la plataforma oficial del organismo para reconocer el nivel superlativo de Messi y Licha dentro del prestigioso once estelar. El capitán y número 10 del combinado nacional ratificó su vigencia intacta al comandar al plantel durante todo el certamen, anotando ocho goles decisivos que encendieron la ilusión de millones de hinchas en cada rincón del país.

Junto a los argentinos, formaciones de peso completan la alineación de lujo, destacando la presencia de figuras internacionales de la talla de Kylian Mbappé y Erling Haaland en una ofensiva temible. Pedri, Pedro Porro y Marc Cucurella son los representantes de la campeona.

Jude Bellingham es el único británico, Michael Olise y Dayot Upamecano acompañan a Mbappé como los franceses y cierra la super-revelación del torneo, el arquero de Cabo Verde Vozinha.

Con informacion de Perfil