Orgullo para Concordia: Marcos Senesi debutó como titular en la Copa del Mundo y se vivió un momento histórico cargado de emoción

Senesi, quien ingresó a la lista final de 26 convocados en reemplazo de Leonardo Balerdi, no solo sumó sus primeros minutos mundialistas, sino que recibió la confianza del entrenador para saltar al campo de juego en el once inicial. Su rendimiento estuvo plenamente a la altura de las exigencias, mostrando solidez en los duelos individuales y aportando en el área rival: tras quedarse a buscar un rebote luego de un disparo de Lautaro Martínez, le cometieron la infracción penal que derivó en el 2-0 definitivo.

«Los sueños están para cumplirse»

La emoción del jugador concordiense se trasladó de inmediato a sus canales oficiales, donde compartió su felicidad con miles de seguidores y en especial con los vecinos de su ciudad natal, que siguieron el partido con enorme expectativa.

“Los sueños están para cumplirse. Orgulloso de vestir la más linda de todas”, expresó el defensor en sus redes sociales, reflejando el desahogo y la alegría por alcanzar la máxima meta para cualquier futbolista profesional.

Con este debut, las inferiores del Club Salto Grande y todo el deporte de la región celebran la consolidación de un embajador local en la elite del fútbol mundial, demostrando que el talento de Concordia sigue proyectándose hacia lo más alto.

Redaccion de 7Paginas