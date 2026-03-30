Orgullo para el deporte de Concordia: Mateo Orlandini clasificó al Mundial de Ironman en Niza tras una brillante actuación en San Juan

San Juan se convirtió este domingo en el epicentro del triatlón mundial al recibir a unos 1.200 atletas de élite para una nueva edición del Ironman 70.3. En ese escenario de máxima exigencia, los representantes de Concordia cumplieron una actuación sobresaliente, destacándose el logro del profesor Mateo Orlandini, quien selló su clasificación al Campeonato Mundial de la especialidad.

La competencia, considerada una de las más duras del país por su geografía, inició con la natación en las cristalinas aguas del Dique Punta Negra. Luego, los triatletas enfrentaron un riguroso circuito de 90 km de ciclismo por Zonda y Ullum, para finalizar con los 21 km de pedestrismo por las calles de la capital sanjuanina, completando un total de 113 kilómetros (70.3 millas) de recorrido.

El podio y el sueño mundialista

El gran protagonista de la jornada para la delegación concordiense fue Mateo Orlandini. El reconocido profesor alcanzó el 3° puesto en su categoría (55/59 años), un resultado que le otorgó la plaza directa para el Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en Niza, Francia, en septiembre de este año.

Su experiencia y nivel técnico le permitieron mantener un buen ritmo durante toda la prueba, logrando el objetivo máximo de representar al país y a su ciudad en tierras europeas.

Presencia del Team Nikaia y atletas locales

La delegación de Concordia estuvo integrada por un grupo sólido de deportistas que desafiaron el cronómetro y el cansancio. El Team Nikaia tuvo una participación destacada, representados por:

Marcelo Márquez

Álvaro Castro

Claudio Acuña Patiño

Constanza “Coty” Ricagno (única dama del equipo, quien completó una gran performance).

Asimismo, la ciudad estuvo representada por otros atletas de trayectoria que también cruzaron la meta con éxito, como Alejandro Ricagno y Pablo Cuesta.

Ganador general

En el plano profesional, la prueba general fue dominada por el bahiense Pablo Bien, quien reafirmó su excelente presente deportivo tras venir de una victoria hace apenas tres semanas en Punta del Este, Uruguay.

Este resultado en San Juan no solo posiciona a los atletas locales en el mapa del triatlón nacional, sino que pone a Concordia en la cuenta regresiva para alentar a Orlandini en la cita mundialista de Niza.