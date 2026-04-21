Orgullo regional: la viceintendente de Chajarí fue seleccionada entre miles para un programa de liderazgo en España

La viceintendente de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini, alcanzó una distinción internacional de relevancia al ser elegida por la Fundación Carolina y la Agencia Nacional de Cooperación Española para participar del prestigioso Programa Avanzado de Liderazgo (Etapa 3). La cita académica y política tendrá lugar en Madrid, España, del 1 al 5 de junio.

El camino hacia esta instancia final fue sumamente competitivo. De un universo inicial de 3.100 postulantes, Fochesatto Brunini fue primero seleccionada entre 440 líderes, para luego quedar en el selecto grupo de 30 que asistió a la segunda etapa en Montevideo, Uruguay. Ahora, su presencia en Madrid la sitúa como una de las 15 líderes del Cono Sur y Centroamérica que completarán el ciclo de formación.

Agenda de alto nivel en Madrid

Segun lo anticipado a 7Paginas, durante su estadía en la capital española, la licenciada en Relaciones Internacionales accederá a instancias de formación de elite. El programa incluye reuniones con personal directivo del sector público y privado de España, así como encuentros con referentes de la sociedad civil. Además, participará en mesas redondas para interactuar de forma directa con personalidades académicas y especialistas internacionales.

«Hay que soñar fuerte, pero sobre todo trabajar»

A través de sus redes sociales, la Vicepresidente Municipal compartió su emoción por este logro: «Dicen que para que los sueños se cumplan hay que soñar fuerte pero, sobre todo, trabajar y esforzarse mucho. Ejercito esa actitud todos los días, disfruto de los procesos y también de los logros, cuando llegan».

Fochesatto Brunini se mostró profundamente agradecida por la oportunidad y reafirmó su compromiso con el crecimiento institucional: «Hagamos del esfuerzo un valor para la vida», expresó al compartir su felicidad con la comunidad de Chajarí y la región.

Trayectoria y formación

Fabiola Fochesatto Brunini cuenta con una sólida formación de base, siendo Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina (UCA). En su carrera dentro de la administración pública de Chajarí, antes de asumir su actual rol como Viceintendente (2023-2027), se desempeñó como Secretaria de Ciudadanía e Inclusión y Directora de Educación, cargos donde consolidó su perfil de gestión que hoy es reconocido a nivel internacional.

Esta beca no solo representa un crecimiento personal para la funcionaria, sino que posiciona a la dirigencia entrerriana en el mapa de la cooperación y el liderazgo global.