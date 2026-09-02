“Orquídea cambá”, una obra de teatro chamamecera en Concordia

La propuesta estará protagonizada por Jaime Breard y Aldy Balestra, quienes ofrecerán al público una puesta que combina teatro y música, con una mirada vinculada a la identidad y la cultura del chamamé.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y las reservas pueden realizarse al 345 434 4199 o a través de las redes sociales de Fundación Magma.

SOBRE LA OBRA

“Orquídea Cambá” es una obra de teatro chamamecera que trasciende la puesta teatral para convertirse en una construcción cultural ligada a la identidad y al sentido de pertenencia. La propuesta ofrece una mirada íntima sobre una comunidad, abordando su idiosincrasia, sus códigos, contradicciones y las distintas maneras de amar, sufrir y resistir.

Uno de los elementos distintivos de la obra es la estrecha integración entre música y narrativa. Las canciones no funcionan únicamente como acompañamiento, sino que forman parte del desarrollo de la historia: dialogan con los personajes, acompañan los conflictos y anticipan situaciones, aportando profundidad y emoción al relato.

De este modo, “Orquídea Cambá” construye un entramado entre música y texto que acompaña el desarrollo de la historia de amor planteada y permite reflejar el universo social en el que habitan sus personajes.

Los interesados en realizar entrevistas, pueden comunicarse al: +54 9 11 4473-4952 (Andy Balestra).

Prensa municipal