Orsi anunció que retiraron en Argentina la denuncia contra la planta de hidrógeno verde de HIF en Paysandú

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó que fue retirada en Argentina la denuncia penal que legisladores de ese país habían presentado contra la instalación de la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos de HIF Global en el departamento de Paysandú.

El anuncio fue realizado este viernes por el mandatario durante una rueda de prensa en Paysandú, luego de participar de la inauguración de obras de rehabilitación de la Ruta 4, a la altura de Guichón.

“La última —creo yo importante, que capaz que acá en Uruguay no se sabe tanto— es que se retiró la denuncia penal en Argentina que se había hecho”, señaló Orsi.

La presentación judicial había sido realizada a fines de marzo por varios legisladores peronistas argentinos contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, con el objetivo de “prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú”.

En aquel momento, el proyecto estaba previsto a unos tres kilómetros de la ciudad de Colón, Entre Ríos, sobre la margen uruguaya del río Uruguay, lo que generó fuertes cuestionamientos desde la provincia.

La relocalización del proyecto

Los reclamos provenientes de Entre Ríos tuvieron como uno de sus principales referentes al gobernador Rogelio Frigerio, quien manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la ubicación inicialmente prevista para la planta.

Ante estos planteos, el gobierno uruguayo acordó con HIF la relocalización del proyecto hacia un predio perteneciente a Ancap en el departamento de Paysandú.

La modificación de la ubicación implicará nuevos estudios, especialmente en materia de impacto ambiental, según reconoció el propio presidente uruguayo.

Para Orsi, el retiro de la denuncia constituye una señal positiva en el vínculo entre ambos países.

“Es una buena noticia a nivel diplomático”, afirmó, al considerar que la decisión demuestra que “vamos ganando en confianza”.

De todos modos, el mandatario aclaró que todavía resta avanzar en distintas cuestiones antes de que la iniciativa pueda concretarse.

“Tiene que ver con que vamos ganando en confianza. Por supuesto, falta. Había que localizar, la relocalización implica nuevos estudios, fundamentalmente de impacto, pero la idea no se detuvo”, sostuvo.

Una inversión de más de US$ 5.000 millones

El proyecto de HIF Global es presentado como una de las inversiones privadas más importantes en la historia de Uruguay, con un desembolso estimado superior a US$ 5.000 millones.

La iniciativa contempla la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, con el objetivo de generar una nueva industria vinculada a la transición energética.

Sin embargo, hasta el momento no se ha firmado el contrato de inversión definitivo. Existe un memorando de entendimiento entre las partes, que constituye un paso previo, mientras que además ya venció la prórroga que el Gobierno uruguayo y la empresa se habían otorgado para continuar negociando determinados aspectos del proyecto.

Uno de los puntos centrales de esas conversaciones está relacionado con el precio de la energía eléctrica que será suministrada por UTE.

El costo de la energía, otro punto de negociación

Consultado sobre el avance de las negociaciones, Orsi aseguró que “venimos bien”, aunque pidió mantener prudencia debido a la complejidad del proyecto.

“Se acercaron los números, por supuesto que hay que ser muy prudentes con eso. La realidad que tenemos a nivel nacional es que el costo de la energía se establece proyecto a proyecto”, explicó.

En este marco, señaló que el Gobierno está trabajando junto a UTE en la elaboración de un marco estable para determinar los precios de la energía destinada a proyectos de estas características.

“Eso es difícil, pero tenemos un desafío gigante”, reconoció el presidente uruguayo.

La confirmación del retiro de la denuncia penal representa así un nuevo capítulo en una controversia que había generado preocupación en Entre Ríos y particularmente en la zona de Colón, donde la ubicación original de la planta había despertado cuestionamientos por sus potenciales impactos ambientales sobre la región y el río Uruguay.

Con la relocalización en Paysandú, el proyecto continúa avanzando, aunque todavía deberá atravesar nuevos estudios ambientales y cerrar aspectos contractuales y energéticos antes de alcanzar una definición definitiva.