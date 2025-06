Orsi respondió al pedido de Frigerio por la planta de hidrógeno verde: “Ya di instrucciones, esa planta ahí no va”

Orsi confirmó públicamente antes medios de ese país, que tomó nota de la preocupación planteada por Frigerio y que ya ordenó revisar la ubicación de la planta, “A esto hay que escucharlo. Yo estuve con él (por Frigerio) y es de recibo, porque no es un invento ni algo caprichoso. Viene con un planteo claro: ese proyecto de hidrógeno verde no contamina las aguas, pero el impacto es visual. ¿Cómo vamos a colocar una chimenea frente a una ciudad que tiene playas?”, se preguntó el mandatario uruguayo.

En tal sentido, el presidente oriental dejó en claro su decisión, “Ya le planteé a la ministra de Industria que le busquen la vuelta. Esa planta ahí no va. O la bajan, o la corren más abajo, o directamente no la ponen ahí”, dijo categóricamente.

Orsi también apeló a la experiencia de conflictos pasados entre ambos países y se mostró decidido a no repetir errores, “Un detalle que no es tan determinante para el proyecto no puede generarte un problema con Argentina. No cometamos los mismos errores que cometimos antes”, expresó en referencia implícita al conflicto diplomático originado años atrás por la instalación de la pastera Botnia frente a Gualeguaychú.

Asimismo, el jefe de Estado remarcó que el diálogo político con Argentina está activo y es positivo, “Esto está bastante aceitado con el gobernador Frigerio y con el canciller argentino. Se viene hablando, y el gobierno argentino está al tanto de todo esto”, concluyó.

Con estas declaraciones, Uruguay da señales de voluntad política para evitar roces diplomáticos y encontrar una solución consensuada, en defensa de la buena convivencia binacional y el respeto por los entornos turísticos naturales de ambas orillas del río Uruguay.

Redacción de 7Paginas