Oscar González asumió en Desarrollo Humano y Salud y confirmó recortes en comedores comunitarios de Federación

El flamante funcionario reconoció que la situación actual obliga al municipio a “optimizar al máximo los recursos”, admitiendo que no será posible sostener el esquema de asistencia tal como se venía desarrollando. “La situación es difícil, hay que encaminarla y lamentablemente en este contexto se tiene que recortar”, afirmó, dejando en claro que el ajuste alcanzará tanto a personal como a la estructura de ayuda social.

González sostuvo que uno de los ejes centrales de su gestión será revisar caso por caso la asistencia que se brinda desde el área. “Hay que priorizar, ver casa por casa, conocer las realidades de cada familia y determinar quién realmente necesita que esa ayuda le llegue”, explicó. En ese sentido, remarcó que no se trata de eliminar la asistencia social, sino de redireccionarla, aunque reconoció que el recorte será inevitable.

Consultado específicamente por el futuro de los comedores comunitarios, el nuevo responsable del área aseguró que “siempre fueron prioridad”, pero admitió que habrá una reducción en algunos puntos estratégicos. “El municipio no va a poder sostenerse si no toma medidas profundas. No somos la excepción, esto está pasando en todas las ciudades”, señaló, confirmando que se evalúan planillas, cantidad de personas asistidas y modalidades de retiro de alimentos. “Va a haber un recorte”, sentenció.

La asunción de González se da en un escenario marcado por críticas y preocupación social, donde muchas familias dependen de la asistencia municipal para cubrir necesidades básicas. Si bien el funcionario insistió en que el objetivo es ordenar y hacer más eficiente el sistema, reconoció que las decisiones impactarán directamente en los sectores más vulnerables.

En cuanto a las prioridades para el inicio de este 2026, González indicó que se realizará una revisión integral de todo lo que se venía haciendo desde el área. “Sabemos que estamos complicados para contar con ayuda externa, por eso tenemos que ver qué corresponde y qué no, y trabajar con los recursos que tenemos”, expresó. Destacó además que la secretaría cuenta con “un muy buen equipo de profesionales”, con quienes buscará sostener la gestión pese a las limitaciones presupuestarias.

Otro de los puntos sensibles abordados fue la reducción de profesionales en el Centro de Atención Primaria de la Salud del NIDO, una medida que, según aclaró, fue tomada antes de su ingreso al cargo pero que igualmente generó repercusiones. González explicó que no fue posible sostener esos contratos por razones económicas, aunque aseguró que la atención continuará con los dos médicos que permanecen en el lugar. “Van a tener que trabajar un poco más, pero vamos a poder cubrir la demanda”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de reincorporaciones a futuro si la situación mejora.

En contraste, aclaró que el Centro de Salud Eva Perón mantiene su funcionamiento habitual y que no se prevén recortes adicionales en ese espacio. No obstante, remarcó la necesidad de reforzar la presencia del sistema de salud en los barrios. “Tenemos que salir más, llegar a los barrios, no quedarnos solo en el centro. Hay necesidades muy grandes y tenemos que apuntar ahí”, sostuvo.

La llegada de Oscar González al área de Desarrollo Humano y Salud marca así el inicio de una gestión atravesada por ajustes, decisiones difíciles y fuertes desafíos, en un contexto donde la demanda social crece y los recursos municipales se reducen, dejando al descubierto una tensión que promete profundizarse en los próximos meses.

