OSER amplió la edad de cobertura para hijos estudiantes y habilitó una alternativa para continuar afiliados

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) aprobó el pasado 5 de agosto un nuevo Régimen de Afiliaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 11.202, de creación de la obra social, y su modificatoria, la Ley Nº 11.236.

Entre los principales cambios incorporados por la nueva normativa se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que se encuentren cursando estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta ahora, la cobertura para los hijos estudiantes se extendía hasta los 26 años. Con la aprobación del nuevo régimen, podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años de edad, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

Una adecuación a las nuevas realidades

Desde OSER señalaron que la modificación responde a los cambios sociales y culturales producidos durante las últimas décadas, que han extendido diferentes etapas de la vida y modificado los tiempos en los que numerosos jóvenes inician, desarrollan y finalizan sus estudios.

En ese sentido, la nueva normativa busca adecuar el sistema de cobertura a una realidad en la que muchos estudiantes completan sus carreras universitarias o terciarias a edades posteriores a las contempladas tradicionalmente.

Una alternativa para continuar con la cobertura

Otra de las principales novedades del nuevo Régimen de Afiliaciones es la posibilidad de continuar contando con la cobertura de OSER una vez alcanzado el límite de edad.

Las personas que cumplan 27 años y deseen mantener su vínculo con la obra social podrán hacerlo mediante el sistema de Afiliación Voluntaria, a través del pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, la nueva reglamentación no sólo extiende el período de permanencia de los hijos estudiantes dentro de la afiliación derivada de sus padres titulares, sino que además incorpora una alternativa para evitar que la cobertura finalice automáticamente al alcanzar la edad límite.

La incorporación de la Afiliación Voluntaria permitirá que quienes concluyan esta etapa puedan optar por continuar afiliados y acceder a las prestaciones de la obra social, favoreciendo una transición más ordenada y una mayor continuidad en la cobertura.

Con este nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER busca adecuar su normativa a las necesidades actuales de sus afiliados, incorporando herramientas que brindan mayor previsibilidad, continuidad de cobertura y alternativas de permanencia dentro del sistema de salud.

Redaccion de 7Paginas